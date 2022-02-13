SkyUp: Лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз

Крупнейшие мировые страховые компании потребовали от авиаперевозчиков Украины возвращения самолётов на территорию Европейского союза. Об этом сообщил перевозчик SkyUp.

По данным компании, 12 февраля лизингодатели сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование воздушных судов для полётов в пространстве Незалежной.

"Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолётов на территорию ЕС", — сказано в записи.

Компания уточнила, что делает всё возможное для продолжения рейсов в штатном режиме, однако не может игнорировать требования лизингёров. Из-за этого временно прекращается продажа билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года.