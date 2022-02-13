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SkyUp: Лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз

Перевозчик уже пострадал, ведь страховая компания запретила ему совершить посадку в Киеве, из-за чего воздушное судно село в Кинишёве. Кроме того, была закрыта продажа билетов на ближайшие дни.

13 февраля, 13:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/skyup.aero/photos/1305213046648948" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SkyUp Airlines</a></p>

Фото © Facebook / SkyUp Airlines

Крупнейшие мировые страховые компании потребовали от авиаперевозчиков Украины возвращения самолётов на территорию Европейского союза. Об этом сообщил перевозчик SkyUp.

По данным компании, 12 февраля лизингодатели сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование воздушных судов для полётов в пространстве Незалежной.

"Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолётов на территорию ЕС", — сказано в записи.

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Компания уточнила, что делает всё возможное для продолжения рейсов в штатном режиме, однако не может игнорировать требования лизингёров. Из-за этого временно прекращается продажа билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года.

Авиакомпания уже пострадала от этого решения. Сегодня, 13 февраля, лизингодатель запретил SkyUp cовершить посадку в Киеве, из-за чего самолёт вынужденно сел в Кишинёве. Запрет поступил несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Незалежной обратиться к представителю лизинга.

Ранее обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что приостановка полётов над Украиной может начаться уже с 14 февраля.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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