SkyUp: Лизингодатели потребовали от авиакомпаний Украины вернуть самолёты в Евросоюз
Перевозчик уже пострадал, ведь страховая компания запретила ему совершить посадку в Киеве, из-за чего воздушное судно село в Кинишёве. Кроме того, была закрыта продажа билетов на ближайшие дни.
Фото © Facebook / SkyUp Airlines
Крупнейшие мировые страховые компании потребовали от авиаперевозчиков Украины возвращения самолётов на территорию Европейского союза. Об этом сообщил перевозчик SkyUp.
По данным компании, 12 февраля лизингодатели сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование воздушных судов для полётов в пространстве Незалежной.
"Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолётов на территорию ЕС", — сказано в записи.
Компания уточнила, что делает всё возможное для продолжения рейсов в штатном режиме, однако не может игнорировать требования лизингёров. Из-за этого временно прекращается продажа билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года.
Авиакомпания уже пострадала от этого решения. Сегодня, 13 февраля, лизингодатель запретил SkyUp cовершить посадку в Киеве, из-за чего самолёт вынужденно сел в Кишинёве. Запрет поступил несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Незалежной обратиться к представителю лизинга.
Ранее обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее. В свою очередь депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что приостановка полётов над Украиной может начаться уже с 14 февраля.
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