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Советник президента Украины Подоляк назвал нонсенсом закрытие воздушного пространства

По его словам, если конкретные авиаперевозчики решили изменить расписание полётов, то это не имеет никакого отношения к решениям или политике властей Незалежной, которые не видят в этом смысла.

13 февраля, 11:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти страны не считают необходимым закрывать воздушное пространство Незалежной. В интервью агентству Reuters он назвал это нонсенсом.

"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады", — сказал Подоляк.

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По словам советника, если конкретные авиаперевозчики решили изменить расписание полётов, то это не имеет никакого отношения к решениям или политике властей Украины.

Ранее обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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