Советник президента Украины Подоляк назвал нонсенсом закрытие воздушного пространства

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти страны не считают необходимым закрывать воздушное пространство Незалежной. В интервью агентству Reuters он назвал это нонсенсом.



"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады", — сказал Подоляк.

По словам советника, если конкретные авиаперевозчики решили изменить расписание полётов, то это не имеет никакого отношения к решениям или политике властей Украины.