Советник президента Украины Подоляк назвал нонсенсом закрытие воздушного пространства
По его словам, если конкретные авиаперевозчики решили изменить расписание полётов, то это не имеет никакого отношения к решениям или политике властей Незалежной, которые не видят в этом смысла.
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Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что власти страны не считают необходимым закрывать воздушное пространство Незалежной. В интервью агентству Reuters он назвал это нонсенсом.
"Самое главное, что сама Украина не видит смысла закрывать небо. Это нонсенс. И, на мой взгляд, напоминает что-то вроде частичной блокады", — сказал Подоляк.
По словам советника, если конкретные авиаперевозчики решили изменить расписание полётов, то это не имеет никакого отношения к решениям или политике властей Украины.
Ранее обозреватель Виктор Баранец прокомментировал возможную воздушную блокаду Украины, назвав это военным психозом. По словам собеседника Лайфа, для мировых компаний такое решение чрезвычайно невыгодно, ведь в этом случае им придётся менять маршруты, время полёта, делать большие зигзаги и тратить лишнее горючее.
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