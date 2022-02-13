Эксперт Кадаков посоветовал не откладывать покупку авто из-за роста цен
По словам специалиста, нет никаких предпосылок к будущему падению стоимости машин. Единственное, что может понизиться, — дилерская накрутка.
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Не стоит откладывать покупку автомобиля из-за роста цен, ведь они будут расти и дальше, и "выиграть в деньгах" не получится. Об этом в беседе с "Народными новостями" рассказал автоэксперт и главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков.
"Я не совсем согласен с утверждением, что покупку автомобиля необходимо откладывать, потому что сделать это может человек, которому автомобиль не очень нужен. <…> Уже сейчас очевидно, что цены падать не будут", — сказал он.
По словам Кадакова, нет никаких предпосылок к будущему падению цен на авто. При этом специалист отметил, что надеется на скорое преодоление дефицита электроники. Это приведёт к замедлению роста цен во второй половине года. Однако стоимость снижаться точно не будет, повторил он.
Автоэксперт добавил: единственное, что может понизиться, — дилерская накрутка. Из-за неё покупателям порой приходится переплачивать десятки или даже сотни тысяч рублей, объяснил Кадаков. Именно они позволяют автосалонам увеличивать маржу с продаж и заработать даже больше, чем в доковидные времена.
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