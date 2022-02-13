Анфиса Резцова — о победе лыжников в эстафете на Олимпиаде: Настоящие мужики
Наша сборная сумела взять золото, опередив команду Норвегии более чем на минуту.
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Фото © Getty Images / Al Bello
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе со Sport24 оценила историческую победу сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.
"Ну просто красавцы! Настоящие мужики! Исторический день в российских лыжах, 40 лет не было такого. Все парни выложились по максимуму, почти для всех это была гонка жизни", — заявила Резцова.
Ранее Лайф сообщал, что лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. Для России это первая победа в данном виде программы за 42 года.
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