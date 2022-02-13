Анфиса Резцова — о победе лыжников в эстафете на Олимпиаде: Настоящие мужики

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе со Sport24 оценила историческую победу сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

"Ну просто красавцы! Настоящие мужики! Исторический день в российских лыжах, 40 лет не было такого. Все парни выложились по максимуму, почти для всех это была гонка жизни", — заявила Резцова.