НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Анфиса Резцова — о победе лыжников в эстафете на Олимпиаде: Настоящие мужики

Наша сборная сумела взять золото, опередив команду Норвегии более чем на минуту.

13 февраля, 10:56

Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Фото © Getty Images / Al Bello

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в беседе со Sport24 оценила историческую победу сборной России в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

"Ну просто красавцы! Настоящие мужики! Исторический день в российских лыжах, 40 лет не было такого. Все парни выложились по максимуму, почти для всех это была гонка жизни", — заявила Резцова.

Наше четвёртое золото: Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022

Наше четвёртое золото: Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022

Ранее Лайф сообщал, что лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. Для России это первая победа в данном виде программы за 42 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1