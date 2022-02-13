Наше четвёртое золото: Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022

В составе нашей команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Отметим, что на первых двух этапах наши спортсмены сумели убежать от соперников и создать комфортный задел для партнёров. Спицову и Устюгову оставалось просто довести гонку до победного конца, с чем они прекрасно справились.