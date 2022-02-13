Наше четвёртое золото: Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022
Днём ранее победу в аналогичной дисциплине одержала наша женская команда, принеся стране третье золото на Играх.
Александр Большунов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сборная России по лыжным гонкам выиграла мужскую эстафету 4 х 10 километров на Олимпийских играх в Пекине.
В составе нашей команды выступали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Отметим, что на первых двух этапах наши спортсмены сумели убежать от соперников и создать комфортный задел для партнёров. Спицову и Устюгову оставалось просто довести гонку до победного конца, с чем они прекрасно справились.
Днём ранее женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
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