Стрелял по двору: В Среднеуральске неизвестный открыл огонь из окна квартиры

Двор дома в Среднеуральске оцепили после того, как неизвестный открыл огонь из окна квартиры. Видео © "ВКонтакте" / "Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район"

В Среднеуральске Свердловской области неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, также опубликованы видео с места происшествия.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что двор дома оцеплен, на месте работают правоохранители. По данным телеграм-канала SHOT, полицейским удалось попасть в квартиру к 67-летнему стрелку, его уже задержали. Сейчас злоумышленник находится на допросе, его мотивы выясняются. Известно, что ранее он не был судим. Пострадавших среди прохожих нет.

По словам местных жителей, мужчина, открывший огонь, алкоголик. Они отмечают, что он уже убил свою жену. Стрелять он якобы начал в квартире, а затем уже по двору, сообщает "Рен-ТВ".