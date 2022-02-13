Российского рэпера нашли мёртвым на съёмной квартире в Сочи

В одной из съёмных квартир в Сочи нашли мёртвым мужчину, которым оказался 32-летний рэпер из Хакасии Владимир Богданов, известный под псевдонимом Рикосан. Как сообщает kp.ru, он перестал выходить на связь с родными и друзьями 1 февраля.

Не мог дозвониться до квартиросъёмщика и хозяин жилья, в итоге решивший всё проверить лично. Когда ему никто не открыл, владелец отпер дверь своими ключами и обнаружил в одной из комнат тело мужчины. Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что смерть музыканта не была естественной, при осмотре обнаружено ранение в живот. Однако следов посторонних людей в квартире не было. Для установления всех обстоятельств случившегося начато расследование.

У себя на родине, в Абакане, Богданов неоднократно участвовал в хип-хоп-фестивалях и становился победителем различных турниров. Затем он переехал в Екатеринбург, где проживал некоторое время. Последние несколько месяцев он жил в Сочи, однако с соседями не общался. Сейчас его родственники открыли сбор средств на транспортировку тела рэпера.