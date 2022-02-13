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Президент Финляндии рассказал о видимых изменениях в поведении Путина

Особенное внимание Саули Ниинистё обратил на перемены, произошедшие в 2021 году. По его мнению, это связано с непростой ситуацией на мировой арене, которая без Москвы не может быть стабилизирована.

13 февраля, 10:37
<p>Владимир Путин с Саули Ниинистё, 2019 год. Фото на обложке © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/61498/photos/60453" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин с Саули Ниинистё, 2019 год. Фото на обложке © Kremlin.ru

Поведение президента России Владимира Путина во второй половине 2021-го во многом изменилось, российский лидер стал более решительным и сосредоточенным в вопросах внешней политики. Таким мнением в интервью немецкому журналу Spiegel поделился лидер Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, причина столь заметных изменений в поведении Путина — перемена в евро-атлантических отношениях, которую глава РФ решил использовать исключительно в интересах Москвы. Ниинистё признался, что изначально предполагал, что Украина является якобы "наживкой" для привлечения Запада, а предложения к США и НАТО по безопасности — "добычей", однако позже он изменил своё мнение.

"Я думаю, что выполнение Минских соглашений является ключевым вопросом для России", — подчеркнул президент Финляндии.

Президент Финляндии заявил, что не видит угрозы со стороны России

Президент Финляндии заявил, что не видит угрозы со стороны России

Ранее Лайф сообщал, что Ниинистё призвал Запад кардинально изменить отношения с Россией. Глава финского государства поделился своим опытом выстраивания диалога с Москвой и предложил распространить на всю Европу принцип взаимного уважения.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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