Президент Финляндии рассказал о видимых изменениях в поведении Путина

Поведение президента России Владимира Путина во второй половине 2021-го во многом изменилось, российский лидер стал более решительным и сосредоточенным в вопросах внешней политики. Таким мнением в интервью немецкому журналу Spiegel поделился лидер Финляндии Саули Ниинистё.

По его словам, причина столь заметных изменений в поведении Путина — перемена в евро-атлантических отношениях, которую глава РФ решил использовать исключительно в интересах Москвы. Ниинистё признался, что изначально предполагал, что Украина является якобы "наживкой" для привлечения Запада, а предложения к США и НАТО по безопасности — "добычей", однако позже он изменил своё мнение.

"Я думаю, что выполнение Минских соглашений является ключевым вопросом для России", — подчеркнул президент Финляндии.