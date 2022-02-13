Президент Финляндии рассказал о видимых изменениях в поведении Путина
Особенное внимание Саули Ниинистё обратил на перемены, произошедшие в 2021 году. По его мнению, это связано с непростой ситуацией на мировой арене, которая без Москвы не может быть стабилизирована.
Владимир Путин с Саули Ниинистё, 2019 год. Фото на обложке © Kremlin.ru
Поведение президента России Владимира Путина во второй половине 2021-го во многом изменилось, российский лидер стал более решительным и сосредоточенным в вопросах внешней политики. Таким мнением в интервью немецкому журналу Spiegel поделился лидер Финляндии Саули Ниинистё.
По его словам, причина столь заметных изменений в поведении Путина — перемена в евро-атлантических отношениях, которую глава РФ решил использовать исключительно в интересах Москвы. Ниинистё признался, что изначально предполагал, что Украина является якобы "наживкой" для привлечения Запада, а предложения к США и НАТО по безопасности — "добычей", однако позже он изменил своё мнение.
"Я думаю, что выполнение Минских соглашений является ключевым вопросом для России", — подчеркнул президент Финляндии.
Ранее Лайф сообщал, что Ниинистё призвал Запад кардинально изменить отношения с Россией. Глава финского государства поделился своим опытом выстраивания диалога с Москвой и предложил распространить на всю Европу принцип взаимного уважения.
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