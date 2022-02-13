"Хуже не будет": Губерниев предложил уволить тренеров женской сборной России по биатлону

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил уволить тренерский штаб женской сборной России по биатлону на фоне провальных результатов на Олимпиаде в Пекине.

"Может, сейчас уволить женских биатлонных тренеров? Встряхнуть команду перед эстафетой? Назначить любого — хуже уже не будет. За такое состояние Мироновой ответственность лично несёт тренер Шашилов!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.