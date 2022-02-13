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"Хуже не будет": Губерниев предложил уволить тренеров женской сборной России по биатлону

Ранее он критиковал наставника команды Михаила Шашилова из-за результатов на Играх в Поднебесной.

13 февраля, 10:23

Дмитрий Губерниев. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил уволить тренерский штаб женской сборной России по биатлону на фоне провальных результатов на Олимпиаде в Пекине.

"Может, сейчас уволить женских биатлонных тренеров? Встряхнуть команду перед эстафетой? Назначить любого — хуже уже не будет. За такое состояние Мироновой ответственность лично несёт тренер Шашилов!" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Губерниев резко раскритиковал тренера российских биатлонисток после провала на Олимпиаде

Губерниев резко раскритиковал тренера российских биатлонисток после провала на Олимпиаде

Ранее наши биатлонистки не сумели попасть в десятку сильнейших женской гонки преследования, допустив множество промахов на огневых рубежах.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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