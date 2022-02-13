Читатели The Telegraph испугались третьей мировой войны

Читатели газеты The Telegraph выразили тревогу по поводу отправки американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress в Великобританию.

"Джонсон утверждает, что НАТО выполняет функции оборонительной организации и никому не угрожает. Однако те, кто находится к востоку от Украины, так не думают. Это дипломатия угроз", — прокомментировал новость один из пользователей.

Некоторые также отметили, что, вероятно, "война не за горами", но остаётся вопрос в том, "кто дрогнет первым". Комментаторы усомнились, что это будет Россия. Они также подчеркнули, что опасен любой случайный запуск, "сумасшедший генерал или политический руководитель". Пользователи испугались начала третьей мировой войны из-за использования по назначению таких бомбардировщиков против России.

"Четыре таких самолёта российское вторжение не остановят, но нос русским точно в кровь разобьют", — написал один из читателей.

"Ага, и третью мировую войну начнут", — ответил ему другой пользователь.