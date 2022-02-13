Читатели The Telegraph испугались третьей мировой войны
Некоторые пользователи сайта издания отметили, что переброска в Британию стратегических бомбардировщиков создаёт видимость угрозы для России. Однако нашлось и место для юмора.
B-52H в небе. Фото © Wikipedia
Читатели газеты The Telegraph выразили тревогу по поводу отправки американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress в Великобританию.
"Джонсон утверждает, что НАТО выполняет функции оборонительной организации и никому не угрожает. Однако те, кто находится к востоку от Украины, так не думают. Это дипломатия угроз", — прокомментировал новость один из пользователей.
Некоторые также отметили, что, вероятно, "война не за горами", но остаётся вопрос в том, "кто дрогнет первым". Комментаторы усомнились, что это будет Россия. Они также подчеркнули, что опасен любой случайный запуск, "сумасшедший генерал или политический руководитель". Пользователи испугались начала третьей мировой войны из-за использования по назначению таких бомбардировщиков против России.
"Четыре таких самолёта российское вторжение не остановят, но нос русским точно в кровь разобьют", — написал один из читателей.
"Ага, и третью мировую войну начнут", — ответил ему другой пользователь.
Однако среди множества опасений британцев нашлось место и для юмора. Один из комментаторов выразил надежду, что бомбардировщики прилетели "бомбить мигрантов в Ла-Манше". А кто-то решил пошутить, что экипажи самолётов состоят из женщин, "а бомбы — радужных цветов".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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