Читатели газеты Daily Mail раскритиковали главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который на фоне ситуации вокруг Украины напомнил о политике умиротворения Германии перед Второй мировой войной.

"В воздухе запахло Мюнхеном", — сказал министр, имея в виду Мюнхенское соглашение 1938 года, которое позволило нацистской Германии аннексировать Судетскую область Чехословакии, но не смогло предотвратить войну.

"Запад обвиняет Россию в ситуации, которую сам и создал. У нас кишка тонка, чтобы воевать с россиянами. Мы слишком заняты выбором местоимений", — отметил один из пользователей.

Ещё один комментатор подчеркнул, что текущая ситуация стала следствием вмешательства ЕС во внутренние дела Украины. Он отметил, что не нужно отправлять в Незалежную британских солдат, иначе правительство страны "падёт". А кто-то задался вопросом, неужели Лондон на самом деле верит, что может влиять на Москву.

Некоторые из комментаторов отметили, что кризис вокруг Украины волнует только больших политиков, однако у простых людей иное мнение на участие своих граждан в военных конфликтах в другой стране.

"Наши неумелые политики разжигают кризис только тогда, когда им нужно отвлечь внимание от собственной некомпетентности. Все их военные вмешательства заканчивались полным провалом и дорого обходились британским налогоплательщикам", — подчеркнул один из пользователей.

Кто-то из комментаторов также предложил "страдающему деменцией" президенту США Джо Байдену и "лжецу" премьер-министру Великобритании Борису Джонсону вместе с единомышленниками самостоятельно отправиться на войну.