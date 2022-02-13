"Спутник V" стал самой используемой вакциной в столице Мексики

Российский препарат от CoViD-19 "Спутник V" стал самой популярной вакциной в Мехико. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на главу мексиканского столичного цифрового агентства общественных инноваций (ADIP) Эдуардо Кларка.

"Первый компонент "Спутника V" ("Спутник лайт") также всё более широко применяется в ходе городской программы ревакцинации в качестве бустера. На "Спутник V" приходится 40% всех вакцинаций от CoViD-19 в Мехико", — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что власти Мехико приняли решение с 14 февраля применять "Спутник лайт" в качестве бустера при ревакцинации граждан Мексики в возрасте от 30 до 39 лет.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день Россия и Мексика входят в пятёрку стран с наибольшим количеством подтверждённых случаев заражения ковидом. В лидерах по количеству смертей и случаев заболевания по-прежнему остаются США.