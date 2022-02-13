Мифы о презервативах, в которые пора перестать верить

МИФ: использование презерватива снижает либидо и может вызвать импотенцию

Факт: никаких доказательств того, что использование кондома вызывает импотенцию, нет. Причины эректильной дисфункции могут быть как физические, так и эмоциональные. Некоторые мужчины могут столкнуться с проблемой сохранения эрекции при использовании презерватива. Кондом может притупить ощущения от секса. Помочь повысить чувствительность мужчины, использующего презерватив, может смазка, сказано в статье на сайте Международной федерации планируемого родительства (IPPF).

Некоторые женщины и мужчины жалуются, что презерватив притупляет ощущения, а в момент, пока его надеваешь, частично уходит возбуждение. Но многие пары говорят, что с резинкой секс лучше, ведь не приходится беспокоиться о нежелательной беременности и инфекциях, передающихся половым путём (ИППП).

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МИФ: презерватив может легко затеряться во влагалище

Факт: результаты исследований свидетельствуют, что презерватив полностью соскальзывает с члена во время полового акта лишь в редких случаях. В среднем во время секса "сбегают" или рвутся 2% кондомов, происходит это в основном из-за неправильного использования. Если презерватив соскользнул, он не пройдёт дальше влагалища женщины, откуда его легко можно извлечь без хирургического вмешательства.

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МИФ: презерватив не защищает от нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путём

Факт: презерватив — единственный метод контрацепции, защищающий как от беременности, так и от ИППП, включая ВИЧ, при вагинальном, оральном или анальном сексе. Чтобы эффективность кондомов была максимальной, их необходимо использовать правильно и при каждом половом акте. При верном и регулярном использовании презервативы эффективны на 98%, если речь идёт о предотвращении беременности. Если говорить в цифрах, это значит, что примерно две из каждых 100 женщин, выбирающих презервативы в качестве средства контрацепции, забеременеют в течение первого года использования.

Отверстий, через которые может пройти ВИЧ, в презервативах нет. При регулярном и правильном использовании кондом предотвращает на 80–95% передачу ВИЧ, которая произошла бы без презерватива.

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МИФ: использование презерватива грозит побочными эффектами

Факт: информация о серьёзных краткосрочных или долгосрочных побочных эффектах, связанных с использованием презервативов, отсутствует. С кондомом эякуляция происходит как обычно, поэтому "резервной" спермы у мужчины нет. Как нет и доказательств того, что презервативы вызывают рак у мужчин или женщин. По факту использование презервативов может помочь защитить от заболеваний, вызванных ИППП, в том числе рецидивирующих воспалительных заболеваний органов малого таза, рака шейки матки, а также бесплодия.

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МИФ: с презервативом мужчина кончает преждевременно

Факт: использование презерватива мужчиной не вызывает преждевременной эякуляции. Напротив, кондом может помочь дольше сохранять эрекцию и предотвратить преждевременное выделение спермы. Особенно в тех случаях, когда надевание презерватива на пенис — обычная часть прелюдии к сексу.

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МИФ: существование презервативов поощряет неверность, распущенность, проституцию

Факт: доказательств того, что презервативы или другие методы контрацепции влияют на поведение, нет. Данные о контрацепции в целом показывают, что сексуальное поведение не связано с использованием противозачаточных средств. На самом деле использование презерватива свидетельствует об ответственном поведении во избежание нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путём.