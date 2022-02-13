В ВТБ предупредили россиян об активности мошенников накануне Дня святого Валентина

Накануне Дня всех влюблённых мошенники шантажируют россиян в соцсетях и на сайтах знакомств, вымогают деньги в личной переписке и заставляют платить на ложных ресурсах под предлогом организации романтического свидания. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ, раскрыв основные схемы злоумышленников, основанные на методах социальной инженерии и фишинга.

"Одним из наиболее распространённых сценариев мошенников накануне 14 февраля стала переписка с пользователями социальных сетей и сайтов знакомств. Владельцы аккаунтов, которые редко используют своё настоящее имя, "добавляют в друзья" одиноких мужчин и женщин и начинают общение на личные темы", — говорится в сообщении.

В личной переписке люди присылают собственные фотографии, в том числе и компрометирующего характера. Потом мошенники начинают требовать от жертв деньги, чтобы такие сообщения остались в тайне. В противном случае злоумышленники угрожают переслать откровенные фотографии друзьям и родственникам пользователя.

К мошеннической схеме относится и знакомство с потенциальным партнёром, который якобы проживает за границей. Однако у него возникают финансовые сложности, проблемы со здоровьем или человеку хочется прилететь в Россию, чтобы познакомиться лично. Под такими предлогами мошенники просят перевести деньги. Причём это может происходить неоднократно, а общая сумма ущерба — превышать несколько миллионов рублей, отметили в банке.

Активно используется и фишинг под видом организации свиданий накануне Дня святого Валентина. Например, потенциальные партнёры договариваются пойти в кино, театр или на концерт. Пользователю скидывается ссылка для покупки билетов, но этот сайт может оказаться фейковым.

Такие ссылки часто используются при продаже на популярных маркетплейсах. Так, выставляются техника, украшения или одежда с заниженной стоимостью. На небольшой ценник реагирует покупатель, после чего мошенники уводят его с официальной площадки и заставляют оплатить товар по фейковой ссылке или просто переводом на карту, сообщили в ВТБ.