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ТАСС: Сына замглавы МВД Зубова отправили под стражу по делу о взятке

Также был арестован и ещё один фигурант — Игорь Карпов, задержанный вместе с Зубовым. Оба проведут в СИЗО ближайшие два месяца.

13 февраля, 10:12
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Самарский районный суд арестовал сына заместителя главы МВД РФ Игоря Зубова Дениса по делу о даче взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Под стражей фигурант пробудет два ближайших месяца. Также в СИЗО был отправлен другой задержанный — президент мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игорь Карпов, дополняет "Интерфакс".

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Напомним, о задержании Зубова, Карпова, а также бывшего директора ООО "МО НТП" Василия Ермакова стало известно накануне, 12 февраля. Как рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн, Денис Зубов пытался передать портфель с 18 миллионами рублей в качестве взятки. Другие подробности дела пока не известны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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