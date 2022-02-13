Митинг в память жертв январских событий в Алма-Ате завершился без задержаний

Не согласованный властями митинг в городе Алма-Ате в память о жертвах событий января в Казахстане прошёл без задержаний. Спустя два часа люди покидают площадь Республики, сообщает РИА "Новости".

Собравшиеся прочитали молитву, а активисты выступили с речами. Многие принесли с собой плакаты и фотографии погибших. Сотрудники полиции следили за безопасностью, однако не ограничивали проведение митинга. Всего на площади собралось порядка 500 человек.