Митинг в память жертв январских событий в Алма-Ате завершился без задержаний
На площади Республики собралось около 500 человек, они принесли с собой фотографии погибших и транспаранты, потребовав провести справедливое расследование прошедшей трагедии.
Митинг в Алма-Ате. Фото © Telegram-канал ORDA
Не согласованный властями митинг в городе Алма-Ате в память о жертвах событий января в Казахстане прошёл без задержаний. Спустя два часа люди покидают площадь Республики, сообщает РИА "Новости".
Собравшиеся прочитали молитву, а активисты выступили с речами. Многие принесли с собой плакаты и фотографии погибших. Сотрудники полиции следили за безопасностью, однако не ограничивали проведение митинга. Всего на площади собралось порядка 500 человек.
Участники возложили цветы к монументу Независимости и призвали власти провести справедливое расследование прошедших событий. Также они выступили против пыток и потребовали отпустить невиновных граждан. Кроме того, демонстранты призвали ввести персональные санкции в отношении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, действующего главы государства Жомар-Касым Токаева и главы МВД Ерлана Тургумбаева.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, так и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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