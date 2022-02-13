"Роскосмос" и ЕКА показали снимок "пылевых дьяволов" на Марсе
На нём запечатлена часть равнины Аргир, где пейзаж представляет собой "хаотичную местность". Синим цветом как раз выделены следы от вихрей, которые формируются почти так же, как и на Земле.
Фото с "пылевыми дьяволами" © Европейское космическое агентство
Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовали новый снимок с Марса, на котором запечатлены так называемые пылевые дьяволы — сильные пылевые вихри. Кадр был размещён на сайте ЕКА.
"Снимок был сделан камерой CaSSIS на борту орбитального аппарата ЕКА / "Роскосмоса" ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) 1 февраля 2021 года", — говорится в описании к фотографии.
На опубликованном снимке запечатлена часть марсианской равнины Аргир, где пейзаж представляет собой "хаотичную местность". Под этим термином подразумеваются беспорядочно расположенные группы камней разных размеров, различные хребты или холмы с плоскими вершинами, а также конические насыпи.
Синим цветом как раз выделены следы от "пылевых дьяволов", которые появляются как на Марсе, так и на Земле, когда тёплый воздух быстро поднимается в более холодный. Линии ориентированы с севера на юг, что указывает на преобладающие направления ветра.
Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе. Их сделал марсоход Trace Gas Orbiter, находясь на орбите Красной планеты. Специалисты отмечают, что такие смерчи могут достигать восьми километров в высоту, оставляя после себя следы шириной от десятков до сотен километров.
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