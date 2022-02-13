"Роскосмос" и ЕКА показали снимок "пылевых дьяволов" на Марсе

Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовали новый снимок с Марса, на котором запечатлены так называемые пылевые дьяволы — сильные пылевые вихри. Кадр был размещён на сайте ЕКА.

"Снимок был сделан камерой CaSSIS на борту орбитального аппарата ЕКА / "Роскосмоса" ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) 1 февраля 2021 года", — говорится в описании к фотографии.

На опубликованном снимке запечатлена часть марсианской равнины Аргир, где пейзаж представляет собой "хаотичную местность". Под этим термином подразумеваются беспорядочно расположенные группы камней разных размеров, различные хребты или холмы с плоскими вершинами, а также конические насыпи.

Синим цветом как раз выделены следы от "пылевых дьяволов", которые появляются как на Марсе, так и на Земле, когда тёплый воздух быстро поднимается в более холодный. Линии ориентированы с севера на юг, что указывает на преобладающие направления ветра.