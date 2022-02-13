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В Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку, в которой пострадали дети

В какой-то момент нападавшие вошли в раж и стали бить обычных прохожих, сообщают очевидцы. Полиция объявила в розыск троих участников беспорядков.

13 февраля, 09:47

Драка в Кемеровской области. Фото © Mash

Драка в Кемеровской области. Видео © Mash

В посёлке Тяжинский Кемеровской области произошла драка с участием женщин и детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, конфликт начался в кафе "Эльбрус" между женщинами. Потом к драке подтянулись мужчины. Потасовка переместилась на улицу. На кадрах видно, что двое крупных мужчин жестоко избивают третьего. За него пытаются вступиться девушки, прося вызвать полицию.

На вечеринке у Бибера завязалась перестрелка

На вечеринке у Бибера завязалась перестрелка

Разобравшись с посетителями кафе, бойцы принялись избивать прохожих, сообщают очевидцы. Пострадал мужчина и его семья с тремя детьми, находившиеся в машине неподалёку. Полиция объявила в розыск троих участников беспорядков. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.

Ранее Лайф рассказал, что российский треш-стример VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде. Он ударил новую знакомую из-за того, что она якобы украла у него деньги. В чём перед ним "провинился" второй пострадавший, блогер не рассказал.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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