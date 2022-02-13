В Кемеровской области конфликт перерос в массовую драку, в которой пострадали дети

Драка в Кемеровской области. Видео © Mash

В посёлке Тяжинский Кемеровской области произошла драка с участием женщин и детей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным издания, конфликт начался в кафе "Эльбрус" между женщинами. Потом к драке подтянулись мужчины. Потасовка переместилась на улицу. На кадрах видно, что двое крупных мужчин жестоко избивают третьего. За него пытаются вступиться девушки, прося вызвать полицию.

Разобравшись с посетителями кафе, бойцы принялись избивать прохожих, сообщают очевидцы. Пострадал мужчина и его семья с тремя детьми, находившиеся в машине неподалёку. Полиция объявила в розыск троих участников беспорядков. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.