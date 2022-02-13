Следователи завели уголовное дело после нападения стаи собак на девочку в Оренбурге

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц после нападения стаи бродячих собак на девочку в Оренбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Оренбурга", — сказано в записи.

Отмечается, что чиновники не организовали должным образом работу по отлову, перевозке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на складывающуюся на территории города неблагоприятную обстановку. В результате малолетняя девочка получила травмы в ходе нападения на неё на улице Бебеля. Правоохранители проводят по делу следственные действия.