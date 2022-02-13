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Следователи завели уголовное дело после нападения стаи собак на девочку в Оренбурге

По версии СК, чиновники не организовали должным образом работу по отлову, перевозке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на складывающуюся на территории города неблагоприятную обстановку.

13 февраля, 09:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц после нападения стаи бродячих собак на девочку в Оренбурге, сообщает пресс-служба ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Оренбурга", — сказано в записи.

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На Камчатке свора бездомных собак покусала двухлетнюю девочку

Отмечается, что чиновники не организовали должным образом работу по отлову, перевозке и содержанию безнадзорных животных, несмотря на складывающуюся на территории города неблагоприятную обстановку. В результате малолетняя девочка получила травмы в ходе нападения на неё на улице Бебеля. Правоохранители проводят по делу следственные действия.

Ранее Лайф рассказывал, что в Астраханской области на чиновников города завели дело после 120 нападений собак на людей. По аналогичным фактам проводятся расследования в Башкортостане, Туве, Брянской, Воронежской, Мурманской, Самарской и Сахалинской областях. И это не все регионы, где в последнее время были нападения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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