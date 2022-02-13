В Ивановской области четверо детей погибли в пожаре, пока их матери не было дома
Сейчас правоохранители устанавливают местоположение женщины. Семья характеризовалась как неблагополучная, следователи также дадут оценку действиям органов системы профилактики.
Последствия пожара в частном доме в Ивановской области, где погибло четыре ребёнка. Фото © СУ СКР по Ивановской области
Четыре малолетних ребёнка погибли в пожаре в одном из частных домов города Юрьевце Ивановской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении Следственного комитета по региону.
В ходе тушения возгорания, случившегося в утреннее время, спасатели обнаружили тела двух девочек и двух мальчиков в возрасте одного года, четырёх, пяти и десяти лет. По предварительным данным, в доме жила мать с детьми, при этом семья была неблагополучной. Сейчас правоохранители устанавливают местоположение женщины. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики. Проверку также проводит прокуратура региона.
Как уточнили в региональном главке МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались десять единиц техники и 23 человека.
Тушение частного дома в Ивановской области, где погибло четыре ребёнка. Фото © ГУ МЧС по Ивановской области
Ранее Лайф рассказывал, как житель Иркутской области из-за ревности облил бензином и поджёг свою жену-инвалида. В результате пожара погибли двое детей. Женщина получила сильные ожоги спины. Поджигателя задержали через несколько часов, на него возбуждено уголовное дело.
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