В Ивановской области четверо детей погибли в пожаре, пока их матери не было дома

В ходе тушения возгорания, случившегося в утреннее время, спасатели обнаружили тела двух девочек и двух мальчиков в возрасте одного года, четырёх, пяти и десяти лет. По предварительным данным, в доме жила мать с детьми, при этом семья была неблагополучной. Сейчас правоохранители устанавливают местоположение женщины. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики. Проверку также проводит прокуратура региона.