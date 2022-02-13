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В Ивановской области четверо детей погибли в пожаре, пока их матери не было дома

Сейчас правоохранители устанавливают местоположение женщины. Семья характеризовалась как неблагополучная, следователи также дадут оценку действиям органов системы профилактики.

13 февраля, 09:27
<p>Последствия пожара в частном доме в Ивановской области, где погибло четыре ребёнка. Фото © <a href="https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1655620" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Ивановской области</a></p>

Последствия пожара в частном доме в Ивановской области, где погибло четыре ребёнка. Фото © СУ СКР по Ивановской области

Четыре малолетних ребёнка погибли в пожаре в одном из частных домов города Юрьевце Ивановской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Управлении Следственного комитета по региону.

В ходе тушения возгорания, случившегося в утреннее время, спасатели обнаружили тела двух девочек и двух мальчиков в возрасте одного года, четырёх, пяти и десяти лет. По предварительным данным, в доме жила мать с детьми, при этом семья была неблагополучной. Сейчас правоохранители устанавливают местоположение женщины. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики. Проверку также проводит прокуратура региона.

Лайф публикует фото с места пожара в Якутии, где погибла многодетная семья

Лайф публикует фото с места пожара в Якутии, где погибла многодетная семья

Как уточнили в региональном главке МЧС, площадь пожара составила 50 квадратных метров. К ликвидации огня привлекались десять единиц техники и 23 человека.

Тушение частного дома в Ивановской области, где погибло четыре ребёнка. Фото © ГУ МЧС по Ивановской области

Тушение частного дома в Ивановской области, где погибло четыре ребёнка. Фото © ГУ МЧС по Ивановской области

Ранее Лайф рассказывал, как житель Иркутской области из-за ревности облил бензином и поджёг свою жену-инвалида. В результате пожара погибли двое детей. Женщина получила сильные ожоги спины. Поджигателя задержали через несколько часов, на него возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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