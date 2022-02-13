Самолёт SkyUp вынужденно сел в Кишинёве из-за запрета на вход в пространство Украины

Летевший из португальской Мадейры в Киев самолёт украинской авиакомпании SkyUp Airlines вынужден был совершить посадку в Кишинёве из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влёт самолёта UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолёта категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Уточняется, что в молдавской столице для 175 пассажиров был организован трансфер в Киев.