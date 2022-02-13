Самолёт SkyUp вынужденно сел в Кишинёве из-за запрета на вход в пространство Украины
Несмотря на усилия авиакомпании и готовность госструктур Незалежной обратиться к представителю лизинга, владелец судна категорически запретил полёт в Киев.
Фото на обложке © Facebook / SkyUp Airlines
Летевший из португальской Мадейры в Киев самолёт украинской авиакомпании SkyUp Airlines вынужден был совершить посадку в Кишинёве из-за того, что ему запретили входить в воздушное пространство Украины. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"12 февраля 2022 года лизингодатель — резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влёт самолёта UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолёта категорически отказал как раз в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев", — говорится в сообщении авиаперевозчика.
Уточняется, что в молдавской столице для 175 пассажиров был организован трансфер в Киев.
Как сообщал Лайф ранее, украинское издание "Страна" со ссылкой на свидетельства очевидцев заявило, что на Украину перестали впускать граждан России. Сообщение об этом появилось на фоне заявлений Запада о том, что РФ якобы готова со дня на день совершить вторжение в республику. В Госпогранслужбе Украины опровергли данные сообщения.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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