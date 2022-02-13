Советник главы ЛНР Мирошник назвал отзыв ОБСЕ подготовкой к провокации
Как сообщалось ранее в западных СМИ, американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка из-за якобы угрозы "вторжения" со стороны России.
Родион Мирошник. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник назвал отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "сознательным шагом Запада", который не связан с военной опасностью.
Представитель ЛНР предположил, что эти действия могут свидетельствовать о том, что Киев и его западные кураторы готовят в Донбассе масштабную провокацию.
"Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чём. Это подготовка какой-то масштабной провокации", — заявил Мирошник в беседе с РИА "Новости".
По данным Reuters, американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать из Донецка из-за якобы угрозы "вторжения" со стороны России. Очевидцы заметили несколько автомобилей, пересекающих линию разграничения через контрольный пункт въезда/выезда Александровка в пригороде. Они направляются на Украину.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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