Советник главы ЛНР Мирошник назвал отзыв ОБСЕ подготовкой к провокации

Советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник назвал отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "сознательным шагом Запада", который не связан с военной опасностью.

Представитель ЛНР предположил, что эти действия могут свидетельствовать о том, что Киев и его западные кураторы готовят в Донбассе масштабную провокацию.

"Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чём. Это подготовка какой-то масштабной провокации", — заявил Мирошник в беседе с РИА "Новости".