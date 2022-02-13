НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в четырёх заказных убийствах в 90-х

Правоохранители смогли установить причастность задержанных к конкретным преступлениям и их мотивы. Также им известны и предполагаемые заказчики всех этих убийств.

13 февраля, 09:41

Уголовный розыск задержал члена криминальной группировки за совершение заказных убийств в 90-х. Скриншот видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Задержание уголовным розыском двоих членов криминальной группировки из 90-х за убийства, совершённые более 20 лет назад. Видео предоставлено Лайфу © Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга получили оперативные данные о членах криминальной группировки "Боевое крыло", действовавшей в 90-х годах. Их задержали в Северной столице и Новгородской области. На счету двоих подозреваемых — четыре заказных убийства, совершённых более 20 лет назад, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

"В Санкт-Петербурге сыщики задержали 56-летнего Алексея С., а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Андрея Ч. В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Вылила кровь и сбежала: Появилось видео следственного эксперимента с девочкой, заказавшей убийство семьи под Омском

Вылила кровь и сбежала: Появилось видео следственного эксперимента с девочкой, заказавшей убийство семьи под Омском

Правоохранители смогли установить причастность задержанных к конкретным преступлениям и их мотивы. Отмечается, что в декабре 1996 года во дворе дома был расстрелян джип "Гранд-Чероки", находившиеся внутри двое представителей криминальных кругов получили ранения, но остались живы. Стрелял Андрей Ч. из-за "обычного для того времени конфликта между представителями криминального мира, даже не имевший финансовой подоплёки".

В октябре 1997 года Алексей С. убил снайперским выстрелом из карабина преступника Максима Смирнягина. Это произошло во дворе дома, когда погибший находился в своём автомобиле. По данным сыщиков, мотивом было действие на упреждение. Отмечается, что Смирнягин хотел убить одного из ключевых членов преступной группы, в которую входили Андрей Ч. и Алексей С.

"30 декабря 1997 года в кафе на проспекте Энергетиков четырьмя выстрелами из пистолета был застрелен бригадир одной из криминальных группировок Сергей Афанасьев. По версии оперативников, организатором убийства выступил Алексей С., а исполнителем Андрей Ч. Мотив передел сфер криминального влияния", — указывается в сообщении.

Также в мае 1999 года в Черниговской области Украины в кювете на 1002 километре автотрассы Санкт-Петербург – Одесса было обнаружено тело 23-летней Инны Параевой со множественными ножевыми ранениями. Её убил Андрей Ч., желая устранить потенциального свидетеля. Причём Параева изначально была в одной группировке с убийцей, но решила выйти из неё и вернулась на Украину, чтобы устроить личную жизнь. В сентябре 2001-го в Петербурге Алексей С. убил бизнесмена Олега Тарана, чтобы захватить его организацию.

Суд арестовал одного из грабителей, убивших продавца "Пятёрочки"

Суд арестовал одного из грабителей, убивших продавца "Пятёрочки"

Указывается, что сейчас Андрей Ч. трудится рабочим в местном комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а Алексей С. официально не работает и живёт на накопленные сбережения.

Подозреваемых передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. Полиция также установила и другие лица имеющие отношение к указанным преступлениям. Однако один из них умер в 2006 году, а другой находится в розыске с 2000-го. Правоохранителям известны и предполагаемые заказчики всех этих преступлений. Теперь сотрудники уголовного розыска пытаются установить их местонахождение, чтобы в дальнейшем задержать.

Ранее два человека погибли в результате стрельбы в кафе в Донецкой области. Ещё двое пострадавших госпитализированы. Злоумышленников задержали, в отношении них возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1