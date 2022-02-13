В Петербурге и под Новгородом задержали подозреваемых в четырёх заказных убийствах в 90-х

Задержание уголовным розыском двоих членов криминальной группировки из 90-х за убийства, совершённые более 20 лет назад. Видео предоставлено Лайфу © Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга получили оперативные данные о членах криминальной группировки "Боевое крыло", действовавшей в 90-х годах. Их задержали в Северной столице и Новгородской области. На счету двоих подозреваемых — четыре заказных убийства, совершённых более 20 лет назад, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

"В Санкт-Петербурге сыщики задержали 56-летнего Алексея С., а в городе Боровичи Новгородской области — 53-летнего Андрея Ч. В 90-х оба входили в ликвидационную команду одной из крупнейших криминальных групп Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Правоохранители смогли установить причастность задержанных к конкретным преступлениям и их мотивы. Отмечается, что в декабре 1996 года во дворе дома был расстрелян джип "Гранд-Чероки", находившиеся внутри двое представителей криминальных кругов получили ранения, но остались живы. Стрелял Андрей Ч. из-за "обычного для того времени конфликта между представителями криминального мира, даже не имевший финансовой подоплёки".

В октябре 1997 года Алексей С. убил снайперским выстрелом из карабина преступника Максима Смирнягина. Это произошло во дворе дома, когда погибший находился в своём автомобиле. По данным сыщиков, мотивом было действие на упреждение. Отмечается, что Смирнягин хотел убить одного из ключевых членов преступной группы, в которую входили Андрей Ч. и Алексей С.

"30 декабря 1997 года в кафе на проспекте Энергетиков четырьмя выстрелами из пистолета был застрелен бригадир одной из криминальных группировок Сергей Афанасьев. По версии оперативников, организатором убийства выступил Алексей С., а исполнителем Андрей Ч. Мотив — передел сфер криминального влияния", — указывается в сообщении.

Также в мае 1999 года в Черниговской области Украины в кювете на 1002 километре автотрассы Санкт-Петербург – Одесса было обнаружено тело 23-летней Инны Параевой со множественными ножевыми ранениями. Её убил Андрей Ч., желая устранить потенциального свидетеля. Причём Параева изначально была в одной группировке с убийцей, но решила выйти из неё и вернулась на Украину, чтобы устроить личную жизнь. В сентябре 2001-го в Петербурге Алексей С. убил бизнесмена Олега Тарана, чтобы захватить его организацию.

Указывается, что сейчас Андрей Ч. трудится рабочим в местном комбинате стройматериалов в городе Боровичи, а Алексей С. официально не работает и живёт на накопленные сбережения.

Подозреваемых передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. Полиция также установила и другие лица имеющие отношение к указанным преступлениям. Однако один из них умер в 2006 году, а другой находится в розыске с 2000-го. Правоохранителям известны и предполагаемые заказчики всех этих преступлений. Теперь сотрудники уголовного розыска пытаются установить их местонахождение, чтобы в дальнейшем задержать.