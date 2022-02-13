Норвежская биатлонистка потеряла сознание после гонки преследования на Олимпиаде

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд потеряла сознание сразу же после финиша гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.

После четвёртой стрельбы она шла на третьем месте, однако ближе к финишу её состояние резко начало ухудшаться. В итоге Тандревольд с большим трудом сумела дойти до финишного створа, заняв 14-е место.