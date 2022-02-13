Норвежская биатлонистка потеряла сознание после гонки преследования на Олимпиаде
После финальной стрельбы она уходила в гонку третьей, однако на последнем круге её состояние резко начало ухудшаться.
Ингрид Тандревольд. © Getty Images / Matthias Hangst
Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд потеряла сознание сразу же после финиша гонки преследования на Олимпиаде в Пекине.
После четвёртой стрельбы она шла на третьем месте, однако ближе к финишу её состояние резко начало ухудшаться. В итоге Тандревольд с большим трудом сумела дойти до финишного створа, заняв 14-е место.
Ранее Лайф сообщал, что наши спортсменки в этой гонке не сумели попасть в десятку лучших, а победу одержала норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн.
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