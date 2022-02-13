Депутат Рады Гончаренко заявил о возможной приостановке полётов над Украиной с 14 февраля

Воздушное движение над Украиной, вероятно, приостановят уже с понедельника, 14 февраля, заявил в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

По его словам, одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что в понедельник с двух часов дня по Лондону (17:00 мск) будет приостановлена страховка гражданских самолётов, которые находятся в воздушном пространстве Украины.

"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16:00 (17:00 мск) по Киеву воздушное движение на Украине будет приостановлено. Собственники самолётов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины", — говорится в сообщении.

Он добавил, что на данный момент отменила свои рейсы авиакомпания KLM, украинский лоукостер SkyUp уже сажает рейс из Фуншала в Кишинёве, а "сегодня появится запрет от Air France". Гончаренко также призвал граждан Украины, находящихся за границей, искать возможность уже сейчас отправиться домой.

"Важно! Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже! Потому что в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно", — добавил депутат.