Сенатор Пушков назвал показательными сомнения Венгрии в разумности членства в Евросоюзе

Сомнения Венгрии в необходимости членства в Евросоюзе являются отражением настроения общественности. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

"Полагаю, пока это политическая риторика, но и она показательна. До недавнего времени лидеры стран – членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли. И это не просто слова, а отражение общественных настроений в Венгрии", — написал он.

Таким мнением парламентарий поделился на фоне высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о целесообразности нахождения страны в ЕС из-за финансового и политического давления со стороны Брюсселя. Ранее премьер-министр заявил, что Евросоюз, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведёт "священную войну, джихад". Он подчеркнул, что, если Брюсселем будет принято "неверное" решение, двигаться дальше "общим путём" будет невозможно.

В последнее время Евросоюз всё чаще оказывает давление на Венгрию, вынуждая её идти на крайне невыгодные для себя шаги. Например, Будапешт не согласен с политикой антироссийских санкций. Также глава МИД Венгрии объявил об отказе разместить в стране дополнительные войска США.