Сенатор Пушков назвал показательными сомнения Венгрии в разумности членства в Евросоюзе
Премьер республики Орбан первым из стран ЕС допустил выход из объединения. По мнению парламентария РФ, пока это только политическая риторика, но и она показательна.
Алексей Пушков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сомнения Венгрии в необходимости членства в Евросоюзе являются отражением настроения общественности. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.
"Полагаю, пока это политическая риторика, но и она показательна. До недавнего времени лидеры стран – членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли. И это не просто слова, а отражение общественных настроений в Венгрии", — написал он.
Таким мнением парламентарий поделился на фоне высказываний премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о целесообразности нахождения страны в ЕС из-за финансового и политического давления со стороны Брюсселя. Ранее премьер-министр заявил, что Евросоюз, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведёт "священную войну, джихад". Он подчеркнул, что, если Брюсселем будет принято "неверное" решение, двигаться дальше "общим путём" будет невозможно.
В последнее время Евросоюз всё чаще оказывает давление на Венгрию, вынуждая её идти на крайне невыгодные для себя шаги. Например, Будапешт не согласен с политикой антироссийских санкций. Также глава МИД Венгрии объявил об отказе разместить в стране дополнительные войска США.
Ранее Лайф рассказал, что переговоры Путина и Орбана в Кремле длились почти пять часов. В ходе обсуждений глава государства особо отметил роль энергетики в сотрудничестве двух стран. Кроме того, стороны успели обсудить вопросы безопасности, а также затронули тему пандемии коронавируса.
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