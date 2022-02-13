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Бастрыкину доложат о причинах гибели многодетной семьи при пожаре в Якутии

Глава СК России также поручил оценить действия и бездействие должностных лиц органов системы профилактики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

13 февраля, 10:06
<p>Кадр с места происшествия. Фото на обложке © СК России</p>

Кадр с места происшествия. Фото на обложке © СК России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели многодетной семьи во время пожара в частном двухэтажном доме в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил <...> доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети", — говорится в сообщении.

Лайф публикует фото с места пожара в Якутии, где погибла многодетная семья

Лайф публикует фото с места пожара в Якутии, где погибла многодетная семья

Бастрыкин также поручил оценить действия и бездействие должностных лиц органов системы профилактики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Напомним, инцидент произошёл в посёлке Сунтар ночью 13 февраля. В результате пожара погибла семья из шести человек, в том числе четверо детей. В местных экстренных службах Лайфу рассказали, что глава семейства работал завхозом в местной школе, а его супруга — учительницей химии. На месте дознаватели выявили предполагаемую причину трагедии — короткое замыкание электропроводки на первом этаже, в двух метрах от входа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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