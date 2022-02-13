Бастрыкину доложат о причинах гибели многодетной семьи при пожаре в Якутии

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о причинах гибели многодетной семьи во время пожара в частном двухэтажном доме в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил <...> доложить о причинах и условиях произошедшего, а также об обстановке в семье, где воспитывались погибшие дети", — говорится в сообщении.

Бастрыкин также поручил оценить действия и бездействие должностных лиц органов системы профилактики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.