Народная милиция ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе
Боевики 30-й бригады Вооружённых сил Украины прикрепляют знаки о минной опасности на дорожном заграждении вблизи дороги, ведущей в населённый пункт, отметили в ведомстве.
Военнослужащий Народной милиции на позиции Народной милиции ЛНР. Фото © ТАСС / Александр Река
Украинские военные пытаются не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населённые пункты в Донбассе. Об этом сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики.
"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населённый пункт Троицкое боевики 30-й бригады (ВСУ. — Прим. Лайфа) прикрепили предупредительные знаки о минной опасности на дорожном заграждении вблизи дороги, ведущей в населённый пункт", — сказал он.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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