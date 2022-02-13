Народная милиция ЛНР обвинила Киев в препятствовании работе ОБСЕ в Донбассе

Украинские военные пытаются не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населённые пункты в Донбассе. Об этом сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики.

"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населённый пункт Троицкое боевики 30-й бригады (ВСУ. — Прим. Лайфа) прикрепили предупредительные знаки о минной опасности на дорожном заграждении вблизи дороги, ведущей в населённый пункт", — сказал он.