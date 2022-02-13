Украинский политолог Лазарев: Зеленский стал диктатором и узурпировал власть
По мнению специалиста, президент Незалежной фактически уничтожил граждан страны и "последний островок свободы, на котором можно было говорить правду".
Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Офис президента Украины
Украинский политолог Александр Лазарев заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью подчинил себе страну. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала "Наш".
"Сейчас фактически вы стали свидетелями того, как Зеленский полностью узурпировал власть на Украине и превратился в настоящего диктатора, уничтожив последний островок свободы, на котором можно было говорить правду", — заявил политолог.
Ранее депутат Рады Илья Кива заявил о возможной подготовке Зеленским массовых убийств. По мнению оппозиционного парламентария, первой частью силовой операции властей станет отключение в стране интернета и связи.
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