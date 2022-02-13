Украинский политолог Лазарев: Зеленский стал диктатором и узурпировал власть

Украинский политолог Александр Лазарев заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью подчинил себе страну. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Сейчас фактически вы стали свидетелями того, как Зеленский полностью узурпировал власть на Украине и превратился в настоящего диктатора, уничтожив последний островок свободы, на котором можно было говорить правду", — заявил политолог.