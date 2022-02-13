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Украинский политолог Лазарев: Зеленский стал диктатором и узурпировал власть

По мнению специалиста, президент Незалежной фактически уничтожил граждан страны и "последний островок свободы, на котором можно было говорить правду".

13 февраля, 10:46
<p>Владимир Зеленский. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/296958677115673/photos/pb.100064406213311.-2207520000../2546488165496035/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Facebook / Офис президента Украины

Украинский политолог Александр Лазарев заявил, что президент Незалежной Владимир Зеленский стал "настоящим диктатором", который полностью подчинил себе страну. Об этом эксперт рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Сейчас фактически вы стали свидетелями того, как Зеленский полностью узурпировал власть на Украине и превратился в настоящего диктатора, уничтожив последний островок свободы, на котором можно было говорить правду", — заявил политолог.

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Ранее депутат Рады Илья Кива заявил о возможной подготовке Зеленским массовых убийств. По мнению оппозиционного парламентария, первой частью силовой операции властей станет отключение в стране интернета и связи.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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