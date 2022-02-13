"Не сомневался в мужиках": Большунов прокомментировал победную эстафету сборной России на Олимпиаде

Двукратный чемпион Олимпиады в Пекине лыжник Александр Большунов в беседе с журналистами заявил, что изначально не сомневался в партнёрах по сборной России в победной эстафете.

"Тренеры поступили разумно, всё сделали правильно, расстановку правильную поставили. Я практически не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает каждый этап великолепно. Сегодня все это показали", — заявил Большунов.