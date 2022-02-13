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"Не сомневался в мужиках": Большунов прокомментировал победную эстафету сборной России на Олимпиаде

Наша команда сумела выиграть золото Игр в данной дисциплине впервые за 42 года.

13 февраля, 11:07

Александр Большунов. Фото © Getty Images / Al Bello

Двукратный чемпион Олимпиады в Пекине лыжник Александр Большунов в беседе с журналистами заявил, что изначально не сомневался в партнёрах по сборной России в победной эстафете.

"Тренеры поступили разумно, всё сделали правильно, расстановку правильную поставили. Я практически не сомневался в мужиках, что каждый выйдет и отработает каждый этап великолепно. Сегодня все это показали", — заявил Большунов.

Анфиса Резцова — о победе лыжников в эстафете на Олимпиаде: Настоящие мужики

Анфиса Резцова — о победе лыжников в эстафете на Олимпиаде: Настоящие мужики

Ранее Лайф сообщал, что лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов выиграли эстафету на Олимпиаде в Пекине. Для России это первая победа в данном виде программы за 42 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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