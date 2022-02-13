Видеокарта GeForce RTX 3050 может подешеветь из-за перехода Nvidia на другой чип

Из-за незначительного количества различий между GA106 и GA107 разработчикам не придётся менять графику или писать новые драйверы. Соответственно, устройств станет больше и цена на них упадёт.

Настольная видеокарта GeForce RTX 3050 в скором времени может подешеветь и стать доступнее с точки зрения присутствия на полках магазинов. Дело в том, что компания-производитель Nvidia переходит на более дешёвый чип, пишет ixbt.com.

По данным портала, для производства настольных версий GeForce RTX 3050 теперь Nvidia использует чип GA107 вместо GA106. Из-за незначительного количества различий между ними разработчикам не придётся менять производство графики или писать новые драйверы.

Самое важное, что для рынка замена чипов сыграет положительную роль — видеокарт станет больше и цена на них упадёт. Кроме того, у обновлённой версии TDP снизится со 130 до 115 Вт.