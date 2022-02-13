Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 февраля 2022, 14:11

Видеокарта GeForce RTX 3050 может подешеветь из-за перехода Nvidia на другой чип

Из-за незначительного количества различий между GA106 и GA107 разработчикам не придётся менять графику или писать новые драйверы. Соответственно, устройств станет больше и цена на них упадёт.

Настольная видеокарта GeForce RTX 3050 в скором времени может подешеветь и стать доступнее с точки зрения присутствия на полках магазинов. Дело в том, что компания-производитель Nvidia переходит на более дешёвый чип, пишет ixbt.com.

По данным портала, для производства настольных версий GeForce RTX 3050 теперь Nvidia использует чип GA107 вместо GA106. Из-за незначительного количества различий между ними разработчикам не придётся менять производство графики или писать новые драйверы.

Bloomberg: Apple в марте представит новый бюджетный iPhone и планшет iPad
Bloomberg: Apple в марте представит новый бюджетный iPhone и планшет iPad

Самое важное, что для рынка замена чипов сыграет положительную роль — видеокарт станет больше и цена на них упадёт. Кроме того, у обновлённой версии TDP снизится со 130 до 115 Вт.

Ранее Лайф сообщал, что Nvidia отказалась от покупки разработчика микросхем Arm за $66 млрд. В ходе расторжения сделки компания согласилась оставить заплаченные холдингу Softbank $1,25 млрд в качестве компенсации, при этом сохранив 20-летнюю лицензию на технологии разработчика.

BannerImage

Фото на обложке © VK/Nvidia

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Nvidia
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar