Видеокарта GeForce RTX 3050 может подешеветь из-за перехода Nvidia на другой чип
Из-за незначительного количества различий между GA106 и GA107 разработчикам не придётся менять графику или писать новые драйверы. Соответственно, устройств станет больше и цена на них упадёт.
Фото на обложке © VK/Nvidia
Настольная видеокарта GeForce RTX 3050 в скором времени может подешеветь и стать доступнее с точки зрения присутствия на полках магазинов. Дело в том, что компания-производитель Nvidia переходит на более дешёвый чип, пишет ixbt.com.
По данным портала, для производства настольных версий GeForce RTX 3050 теперь Nvidia использует чип GA107 вместо GA106. Из-за незначительного количества различий между ними разработчикам не придётся менять производство графики или писать новые драйверы.
Самое важное, что для рынка замена чипов сыграет положительную роль — видеокарт станет больше и цена на них упадёт. Кроме того, у обновлённой версии TDP снизится со 130 до 115 Вт.
Ранее Лайф сообщал, что Nvidia отказалась от покупки разработчика микросхем Arm за $66 млрд. В ходе расторжения сделки компания согласилась оставить заплаченные холдингу Softbank $1,25 млрд в качестве компенсации, при этом сохранив 20-летнюю лицензию на технологии разработчика.
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