Зеленский и Шарль Мишель обсудили встречу советников "нормандской четвёрки" в Берлине
Лидер Незалежной вновь уточнил, что Киев привержен дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, и поблагодарил Европейский совет за макрофинансовую поддержку Украины.
Шарль Мишель и Владимир Зеленский. Фото © Twitter / Charles Michel, Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил активизацию переговоров советников лидеров "нормандской четвёрки" с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом президент Незалежной сообщил в соцсетях.
"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы — совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках "нормандской четвёрки", — написал Зеленский в "Твиттере".
Президент уточнил, что Киев привержен дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, и поблагодарил ЕС за макрофинансовую поддержку Украины.
В "Инстаграме" лидер Незалежной добавил, что самым большим врагом для украинцев станет паника. По его словам, важным сигналом со стороны ЕС сегодня является тот факт, что посольства европейских стран продолжают работать в стране.
Напомним, встреча советников "нормандского формата" прошла на дипломатической вилле Борзиг в Берлине и продлилась почти девять часов. По её итогам замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что переговоры завершились без ощутимых результатов. Повесткой встречи были прежде всего политические меры по урегулированию конфликта, вопросы, связанные с особым статусом Донбасса. Преодолеть разногласия не удалось. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал итоги переговоров. По его словам, все стороны заинтересованы продолжить диалог, Киев настроен на конструктивные переговоры. Следующая встреча может состояться в марте.
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