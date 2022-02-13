Зеленский и Шарль Мишель обсудили встречу советников "нормандской четвёрки" в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил активизацию переговоров советников лидеров "нормандской четвёрки" с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом президент Незалежной сообщил в соцсетях.

"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы — совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках "нормандской четвёрки", — написал Зеленский в "Твиттере".

Президент уточнил, что Киев привержен дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе, и поблагодарил ЕС за макрофинансовую поддержку Украины.