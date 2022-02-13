Глава Минобороны Британии Уоллес отменил отдых за границей из-за ситуации на Украине

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что ему пришлось отменить отдых за рубежом в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом министр написал в своём твиттере.

"Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьёй, поскольку мы обеспокоены ухудшением ситуации на Украине", — указано в сообщении.