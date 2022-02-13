Глава Минобороны Британии Уоллес отменил отдых за границей из-за ситуации на Украине
Такое решение министр обороны принял по возвращении из Москвы после переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Фото © Getty Images / Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что ему пришлось отменить отдых за рубежом в связи с обеспокоенностью по поводу ситуации вокруг Украины. Об этом министр написал в своём твиттере.
"Вернувшись из Москвы рано утром в субботу, я отменил запланированные длинные выходные за границей со своей семьёй, поскольку мы обеспокоены ухудшением ситуации на Украине", — указано в сообщении.
Напомним, в минувшую пятницу, 11 февраля, Бен Уоллес прибыл в Москву с целью переговоров с главой Минобороны России. В ходе встречи Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
Ранее читатели Daily Mail обвинили Уоллеса в разжигании кризиса вокруг Украины. Некоторые из комментаторов отметили, что ситуация вокруг Незалежной волнует только больших политиков, однако у простых людей иное мнение на участие своих граждан в военных конфликтах в другой стране.
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