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Министр экономики Австрии предупредила, что санкции ЕС против РФ угрожают Вене

Маргарет Шрамбёк отметила хорошие экономические связи как с Украиной, так и с Россией и добавила, что возможные рестрикции будут болезненными и для её государства.

13 февраля, 12:57
<p>Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбёк. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:2015_Margarete_Schramb%C3%B6ck_(17126313616).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Franz Johann Morgenbesser</p>

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбёк. Фото © Wikipedia / Franz Johann Morgenbesser

Возможные санкции Евросоюза против России будут болезненными и для Австрии. Об этом заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарет Шрамбёк.

"Да, абсолютно. У нас хорошие экономические связи как с Украиной, так и с Россией", — ответила она на соответствующий вопрос в эфире телеканала ORF 2.

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Помимо ЕС ввести крайне жёсткие санкции против РФ неоднократно угрожала Администрация США. Это произойдёт в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, в том числе отключения России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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