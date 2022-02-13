Министр экономики Австрии предупредила, что санкции ЕС против РФ угрожают Вене
Маргарет Шрамбёк отметила хорошие экономические связи как с Украиной, так и с Россией и добавила, что возможные рестрикции будут болезненными и для её государства.
Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарет Шрамбёк. Фото © Wikipedia / Franz Johann Morgenbesser
Возможные санкции Евросоюза против России будут болезненными и для Австрии. Об этом заявила министр цифровизации и экономики страны Маргарет Шрамбёк.
"Да, абсолютно. У нас хорошие экономические связи как с Украиной, так и с Россией", — ответила она на соответствующий вопрос в эфире телеканала ORF 2.
Помимо ЕС ввести крайне жёсткие санкции против РФ неоднократно угрожала Администрация США. Это произойдёт в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, в том числе отключения России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Кроме того, говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
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