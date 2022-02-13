НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Жительница Владивостока унижала и выгоняла 12-летнюю дочь из гаража, в котором они жили

В импровизированном жилище 41-летняя женщина систематически избивала ребёнка и всячески третировала его. В отношении родительницы возбуждено уголовное дело.

13 февраля, 12:54

Фото на обложке © Pixabay

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, которая обвиняется в истязании дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

По данным следователей, весной прошлого года мать вместе с 12-летней дочерью проживала в неотапливаемом гараже, так как свою квартиру обвиняемая сдавала в аренду. В импровизированном жилище женщина систематически избивала ребёнка и всячески унижала.

"Периодически обвиняемая выгоняла ребёнка из гаража, не уделяла ей внимание, не уважала как личность, унижала её человеческое достоинство", — добавили в ведомстве.

На Алтае завели дела на мать и её сожителя, выгнавших ребёнка на мороз

На Алтае завели дела на мать и её сожителя, выгнавших ребёнка на мороз

В отношении горе-родительницы возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ближайшее время суд приступит к его рассмотрению.

Ранее Лайф рассказывал, что на Алтае вынесли приговор экс-директору и воспитателям детсада, где издевались над детьми. Преступления вскрылись случайно, когда один из родителей пришёл в учреждение во внеурочное время.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1