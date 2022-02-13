Жительница Владивостока унижала и выгоняла 12-летнюю дочь из гаража, в котором они жили
В импровизированном жилище 41-летняя женщина систематически избивала ребёнка и всячески третировала его. В отношении родительницы возбуждено уголовное дело.
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Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, которая обвиняется в истязании дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.
По данным следователей, весной прошлого года мать вместе с 12-летней дочерью проживала в неотапливаемом гараже, так как свою квартиру обвиняемая сдавала в аренду. В импровизированном жилище женщина систематически избивала ребёнка и всячески унижала.
"Периодически обвиняемая выгоняла ребёнка из гаража, не уделяла ей внимание, не уважала как личность, унижала её человеческое достоинство", — добавили в ведомстве.
В отношении горе-родительницы возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ближайшее время суд приступит к его рассмотрению.
Ранее Лайф рассказывал, что на Алтае вынесли приговор экс-директору и воспитателям детсада, где издевались над детьми. Преступления вскрылись случайно, когда один из родителей пришёл в учреждение во внеурочное время.
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