Жительница Владивостока унижала и выгоняла 12-летнюю дочь из гаража, в котором они жили

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, которая обвиняется в истязании дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Приморскому краю.

По данным следователей, весной прошлого года мать вместе с 12-летней дочерью проживала в неотапливаемом гараже, так как свою квартиру обвиняемая сдавала в аренду. В импровизированном жилище женщина систематически избивала ребёнка и всячески унижала.

"Периодически обвиняемая выгоняла ребёнка из гаража, не уделяла ей внимание, не уважала как личность, унижала её человеческое достоинство", — добавили в ведомстве.

В отношении горе-родительницы возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В ближайшее время суд приступит к его рассмотрению.