Зеленский призвал Евросоюз немедленно ввести санкции против России
Также в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем украинский лидер отметил необходимость определения чётких перспектив относительно членства Незалежной в ЕС.
Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / UKRAINIAN PRESIDENCY / Anadolu Agency
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, и призвал Евросоюз ввести санкции против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Об этом сообщается на сайте украинского президента.
"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника", — сказал Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности и обменялись мнениями по теме последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнёрами. В ходе беседы украинский лидер отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.
"Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом", — добавили в офисе.
Также в ходе беседы Зеленский выразил благодарность за решение Евросоюза предоставить Украине пакет макрофинансовой помощи и указал на необходимость определения чётких перспектив со стороны ЕС относительно членства в нём Незалежной.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
Комментариев: 0