Зеленский призвал Евросоюз немедленно ввести санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины выступают за политико-дипломатическое урегулирование конфликта, и призвал Евросоюз ввести санкции против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

"Мы выступаем за политико-дипломатическое урегулирование конфликта. Мы не будем подвергаться провокациям… Мы понимаем все риски и готовы к развитию любого сценария. Но мы находимся в этой ситуации с 2014 года. А сегодня для нас самый главный враг — это паника", — сказал Зеленский в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности и обменялись мнениями по теме последних международных переговоров и контактов со стратегическими партнёрами. В ходе беседы украинский лидер отметил важность объединения и координации политико-дипломатических усилий с целью разблокирования мирного процесса и восстановления стабильности.

"Президент Украины также заявил о необходимости введения превентивных санкций против РФ с целью сдерживания агрессивных намерений Кремля. Отдельное внимание было уделено повышению оборонной и финансовой устойчивости Украины на фоне текущих вызовов и дальнейшего практического взаимодействия с Евросоюзом", — добавили в офисе.