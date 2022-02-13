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Лыжница Степанова предстала перед журналистами в маске с надписью #wewillROCyou

Накануне женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу, принеся стране третье золото на Играх. Сегодня же в аналогичной дисциплине золото взяла мужская команда.

13 февраля, 12:26

Вероника Степанова. Фото на обложке © Instagram / stepanova_nika01

Российская лыжница Вероника Степанова, получившая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, надела маску, на которой написано #wewillROCyou. В ней спортсменка засветилась в объективах прессы, в том числе иностранной, а также выложила фото на своей странице в "Инстаграме". В беседе с изданием Sport24 Вероника пояснила, что таким образом она выражает поддержку всех российских олимпийцев.

"Потому что это наш девиз! Был ещё вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хештег", — рассказала Степанова.

Наше четвёртое золото: Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022

Наше четвёртое золото: Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла эстафету на Олимпиаде-2022

Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме обратился к каждой спортсменке и поздравил с настоящим триумфом. Глава государства также назвал чемпионок молодцами и пожелал им новых успешных стартов и спортивных достижений.

Третья медаль за день: Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров

Третья медаль за день: Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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