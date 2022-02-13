Лыжница Степанова предстала перед журналистами в маске с надписью #wewillROCyou

Российская лыжница Вероника Степанова, получившая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, надела маску, на которой написано #wewillROCyou. В ней спортсменка засветилась в объективах прессы, в том числе иностранной, а также выложила фото на своей странице в "Инстаграме". В беседе с изданием Sport24 Вероника пояснила, что таким образом она выражает поддержку всех российских олимпийцев.

"Потому что это наш девиз! Был ещё вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хештег", — рассказала Степанова.