Лыжница Степанова предстала перед журналистами в маске с надписью #wewillROCyou
Накануне женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу, принеся стране третье золото на Играх. Сегодня же в аналогичной дисциплине золото взяла мужская команда.
Вероника Степанова. Фото на обложке © Instagram / stepanova_nika01
Российская лыжница Вероника Степанова, получившая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, надела маску, на которой написано #wewillROCyou. В ней спортсменка засветилась в объективах прессы, в том числе иностранной, а также выложила фото на своей странице в "Инстаграме". В беседе с изданием Sport24 Вероника пояснила, что таким образом она выражает поддержку всех российских олимпийцев.
"Потому что это наш девиз! Был ещё вариант написать что-то про Камчатку, но решила взять наш знаменитый хештег", — рассказала Степанова.
Ранее Лайф сообщал, что женская сборная России по лыжным гонкам одержала победу в эстафете на Олимпиаде в Пекине. В составе нашей команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме обратился к каждой спортсменке и поздравил с настоящим триумфом. Глава государства также назвал чемпионок молодцами и пожелал им новых успешных стартов и спортивных достижений.
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