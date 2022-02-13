Третья медаль за день: Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров
В финале он уступил лишь представителю Венгрии, с которым до последнего боролся за золото.
Константин Ивлиев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине, став вторым на дистанции 500 метров.
В финале он уступил лишь представителю Венгрии Лю Шаоану, а бронзу завоевал канадец Стивен Дюбуа. Отметим, что Ивлиев до последнего боролся с венгром за победу.
Добавим, что для России это уже 16-я медаль Олимпиады в Пекине и третья за сегодняшний день.
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