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Третья медаль за день: Константин Ивлиев завоевал серебро в шорт-треке на дистанции 500 метров

В финале он уступил лишь представителю Венгрии, с которым до последнего боролся за золото.

13 февраля, 12:20

Константин Ивлиев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал серебряную медаль Олимпиады в Пекине, став вторым на дистанции 500 метров.

В финале он уступил лишь представителю Венгрии Лю Шаоану, а бронзу завоевал канадец Стивен Дюбуа. Отметим, что Ивлиев до последнего боролся с венгром за победу.

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Добавим, что для России это уже 16-я медаль Олимпиады в Пекине и третья за сегодняшний день.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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