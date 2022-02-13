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Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

По ходу гонки наш спортсмен допустил единственный промах и до последнего мог бороться за золото.

13 февраля, 11:24

Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images

Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

Россиянин сумел подняться с 11-го места на старте, чисто пройдя три огневых рубежа. Перед финальной стрельбой он боролся за золото, однако один промах откинул его на третью строчку.

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Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро — норвежец Тарьей Бё, который сумел опередить Латыпова по ходу последнего круга.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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