Биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине
По ходу гонки наш спортсмен допустил единственный промах и до последнего мог бороться за золото.
Эдуард Латыпов. Фото © Getty Images / Kevin Voigt / DeFodi Images
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзовую медаль в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.
Россиянин сумел подняться с 11-го места на старте, чисто пройдя три огневых рубежа. Перед финальной стрельбой он боролся за золото, однако один промах откинул его на третью строчку.
Победу одержал француз Кентен Фийон-Майе, серебро — норвежец Тарьей Бё, который сумел опередить Латыпова по ходу последнего круга.
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