В "Слуге народа" назвали пропаганду о "вторжении" России на Украину спецоперацией США
Таким образом американцы хотят мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство. Ещё одной целью Вашингтона является создание стойкого негативного образа России, считает депутат Чернов.
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Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России в Незалежную "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в телеграм-канале политической организации со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Чернова.
"США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России", — написал политик на своей странице в Facebook.
По словам Чернова, таким образом Соединённые Штаты намереваются мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство. Ещё одной целью американцев является создание стойкого негативного образа России на международной арене.
Помимо того, Вашингтон хочет нанести ущерб российской экономике и разжечь антивоенные настроения внутри России, а также деморализовать её военную элиту, добавил депутат Рады.
"Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс — один путь", — объяснил Чернов.
Таким образом, США рассчитывают заставить Россию или осмелиться на широкомасштабное вторжение, или в итоге уйти в сторону, заключил политик.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется, а СМИ публикуют даты "нападения" РФ на Украину. Так, американская газета Politico заявила, что президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой "вторжения". Тем временем многие правительства эвакуируют из страны сотрудников дипломатических ведомств и просят своих граждан вернуться на родину. Такие меры уже приняли Нидерланды, Италия, Германия, Латвия, Эстония, Финляндия, Северная Македония, Канада и другие государства. США также велели большинству сотрудников посольства на Украине немедленно покинуть страну.
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