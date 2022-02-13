В "Слуге народа" назвали пропаганду о "вторжении" России на Украину спецоперацией США

Украинская пропрезидентская партия "Слуга народа" назвала ситуацию вокруг "вторжения" России в Незалежную "информационной спецоперацией США". Об этом говорится в телеграм-канале политической организации со ссылкой на депутата Верховной рады Егора Чернова.

"США проводят одну из крупнейших информационных спецопераций в истории против России", — написал политик на своей странице в Facebook.

По словам Чернова, таким образом Соединённые Штаты намереваются мобилизовать страны НАТО и восстановить их единство. Ещё одной целью американцев является создание стойкого негативного образа России на международной арене.

Помимо того, Вашингтон хочет нанести ущерб российской экономике и разжечь антивоенные настроения внутри России, а также деморализовать её военную элиту, добавил депутат Рады.

"Цель спецоперации также понятна: окончательно выгнать Путина из Европы и сделать невозможным создание единого евразийского пространства "от Владивостока до Лиссабона" и проекта "Один пояс — один путь", — объяснил Чернов.