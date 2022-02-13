Депутат Каргинов: ЛДПР призвала найти и наказать авторов сообщений о смерти Жириновского
Парламентарий признался, что и сам получал звонки от злоумышленников, которые распространяли дезинформацию с поддельных телефонных номеров. Он надеется, что этим займутся правоохранители.
Владимир Жириновский. Фото © Instagram / zhirinovskiy
В ЛДПР назвали информацию о смерти Владимира Жириновского ложной и безосновательной, разослав однопартийцам разъяснение звонков злоумышленников. Об этом заявил первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР, депутат Госдумы Сергей Каргинов.
"Были провокации, ночные телефонные звонки по поводу смерти Владимира Вольфовича, прошли они по всей стране. Мы пояснили ситуацию, что это враньё и безосновательно", — приводит его слова РИА "Новости".
Разъяснение же партия направила, чтобы люди не паниковали и понимали, что это провокация. При этом ЛДПР отправила дополнительные запросы в силовые структуры, чтобы определить, откуда шли звонки с поддельных телефонных номеров. Каргинов признался, что и сам получал подобные звонки, и заметил, что уже обратился с заявлением в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Роскомнадзор и ФСБ.
Напомним, о госпитализации 75-летнего политика стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.
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