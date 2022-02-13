Еле стоит на ногах: Очевидцы сняли момент задержания стрелка из Среднеуральска, который убил жену

Очевидцы сняли момент задержания 67-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения убил жену, а затем открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома в Среднеуральске. Кадры появились в местном паблике "Верхняя Пышма.ru" в соцсети "ВКонтакте".

На видеозаписи видно, что правоохранители под руки ведут злоумышленника к патрульной машине. К слову, сам стрелок еле стоит на ногах и сопротивления не оказывает. Сейчас задержанный находится на допросе.