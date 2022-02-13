Еле стоит на ногах: Очевидцы сняли момент задержания стрелка из Среднеуральска, который убил жену
На кадрах видно, что мужчина, по всей видимости, очень пьян, так как самостоятельно не может передвигаться, сопротивления он не оказывал. Сейчас он находится на допросе.
Скриншот видео © "ВКонтакте" / "Верхняя Пышма.ru"
Кадры задержания стрелка, убившего жену в Среднеуральске. Видео © "ВКонтакте" / "Верхняя Пышма.ru"
Очевидцы сняли момент задержания 67-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения убил жену, а затем открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома в Среднеуральске. Кадры появились в местном паблике "Верхняя Пышма.ru" в соцсети "ВКонтакте".
На видеозаписи видно, что правоохранители под руки ведут злоумышленника к патрульной машине. К слову, сам стрелок еле стоит на ногах и сопротивления не оказывает. Сейчас задержанный находится на допросе.
Как ранее сообщал Лайф, мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что двор дома оцеплен, на месте работают правоохранители. Пострадавших среди прохожих, к счастью, нет. Известно, что стрелок ранее не был судим.
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