В Румынии могут разместить первую постоянную боевую группировку НАТО

В Румынии в южной части восточного фланга НАТО могут создать первую постоянную боевую группировку альянса под командованием Франции. Об этом в интервью телеканалу Digi 24 заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

"Я с оптимизмом ожидаю, что мы сможем принять совместное решение о создании боевой группировки НАТО в Румынии, на этот раз постоянной, во главе с Францией. <...> Мы ожидаем, что ряд других союзников предоставят силы для постоянного присутствия НАТО здесь, в Румынии", — сказал он.

По словам Джоанэ, после 2014 года в НАТО решили создать четыре такие боевые группировки в трёх балтийских странах и в Польше, где войсками альянса руководят американцы. В Эстонии военнослужащие находятся под предводительством британцев, в Латвии — канадцев, а в Литве — Германии, и в её составе присутствуют военнослужащие из шести-семи стран НАТО.

"Теперь, впервые в зоне Черного моря, НАТО создаёт связку на уровне Балтийское море — Чёрное море, у нас будет здесь боевая группировка НАТО. Её размер будет сравним с группировками в балтийской зоне. Возможно, что и другие страны из зоны Чёрного моря или Центральной Европы запросят такие боевые группировки", — подчеркнул заместитель генсека Североатлантического альянса.

Джоанэ объяснил, что на сегодняшний день Румыния единственная страна, которая выразила заинтересованность в этом. Вероятно, группировка прибудет на территорию республики на будущей неделе, выразил надежду дипломат. Также заместитель генсека НАТО предположил, что в течении двух-трёх месяцев военнослужащие из этой группировки будут функциональными и станут "очень важным элементом безопасности и сдерживания", укрепив южную часть восточного фланга альянса.