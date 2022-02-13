Пятерых детей госпитализировали после отравления парами хлора в бассейне в Кемерове

Сотрудники СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу проводят доследственную проверку из-за госпитализации пятерых детей с признаками отравления парами хлора. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по региону.

"13 февраля текущего года поступило сообщение о том, что в одно из медицинских учреждений областного центра госпитализированы пятеро детей в возрасте от 6 до 13 лет с признаками отравления парами хлора. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, накануне дети вместе с родителями проводили время в сауне с бассейном. Но когда они вернулись домой, дети стали себя плохо чувствовать. Взрослые вызвали скорую помощь, детей с признаками отравления парами хлора госпитализировали. Сейчас их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи.

В сауне работает следственная группа. Они произвели замеры воздуха, изъяли образцы воды из бассейна. Теперь же проверяется система вентиляции и очистки воды. Когда следователи установят все обстоятельства произошедшего, будет принято процессуальное решение.