Немецкая авиакомпания Lufthansa думает над прекращением полётов на Украину

Немецкая авиакомпания Lufthansa в данный момент рассматривает возможность временного прекращения полётов на Украину, но окончательное решение на этот счёт пока не принято. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика.

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Возможность приостановки оказания услуг рассматривается. Но решение пока не принято", — цитирует РБК представителя авиакомпании.

Лайф сообщал, что накануне нидерландская авиакомпания KLM остановила полёты на Украину. Кроме того, авиаперевозчик прекратил все маршруты над воздушным пространством Незалежной. Отметим, что подобное решение KML приняла на фоне заявлений Запада о том, что Россия якобы готова со дня на день совершить "вторжение" на Украину.