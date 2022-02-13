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Эпидемиолог Горелов: Коллективный иммунитет к "омикрону" в РФ должен достичь 90%

По данным на 11 февраля, в России этот показатель снизился с 64,1% до 61,9%. При этом россияне прошли полный курс вакцинации более 81,5 миллиона раз.

13 февраля, 11:19

Фото на обложке © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Чтобы в России снизился рост заболеваемости коронавирусом, коллективный иммунитет к штамму "омикрон" должен достичь 90%, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"К "омикрону" коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет", — сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

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Ранее Лайф писал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России снизился до 61,9%, при этом россияне прошли полный курс вакцинации более 81,5 миллиона раз. Кроме того, сократилось и число регионов, где этот показатель превышал 80%. Из лидеров выбыла Чукотка. На данный момент иммунный слой населения в регионе составляет 77,8%.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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