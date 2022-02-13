Эпидемиолог Горелов: Коллективный иммунитет к "омикрону" в РФ должен достичь 90%

"К "омикрону" коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%, его нет", — сообщил он в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее Лайф писал, что уровень коллективного иммунитета к ковиду в России снизился до 61,9%, при этом россияне прошли полный курс вакцинации более 81,5 миллиона раз. Кроме того, сократилось и число регионов, где этот показатель превышал 80%. Из лидеров выбыла Чукотка. На данный момент иммунный слой населения в регионе составляет 77,8%.