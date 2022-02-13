Открывший стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске объяснил, почему убил жену
По словам задержанного, после расправы над супругой он намеревался свести счёты с жизнью. Почему злоумышленник так и не довёл дело до конца, пока не известно.
Скриншот видео © "ВКонтакте" / Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район
Правоохранители задержали мужчину, который убил жену, а затем открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома в Среднеуральске. На допросе он пояснил, что решился на это, потому что супруга якобы его сама довела, сообщает SHOT.
"План мести" 67-летний Виктор М. придумал в гараже, где заодно и употребил алкоголь. По его задумке, сначала он намеревался расправиться с женой, а потом свести счёты с жизнью. Почему злоумышленник так и не довёл дело до конца, пока не известно.
По данным телеграм-канала, в квартире действительно было только два выстрела. Предварительно, оружие у задержанного зарегистрировано официально.
Как ранее сообщал Лайф, мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома на Советской улице. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что двор дома оцеплен, на месте работают правоохранители. Пострадавших среди прохожих, к счастью, нет. Известно, что стрелок ранее не был судим.
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