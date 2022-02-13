Пушилин: Политика Киева показывает, что ДНР и ЛНР будет ужасно плохо на Украине
Если бы не "нормандский формат", заметил он, украинские власти могли бы устроить геноцид и концлагеря, о чём киевские политики говорили открыто. На это также указывает невыполнение договорённостей.
Денис Пушилин. Фото © Facebook / Команда Пушилина
Действия властей Киева указывают на то, что республикам Донбасса будет "ужасно плохо", если они вернутся в состав Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Такими шагами Зеленский и его команда <...>, по сути, демонстрируют, что будет ужасно плохо, если ситуация как-то пойдёт по пути того, что мы будем вынуждены вернуться на Украину. Мы будем уничтожены", — приводит его слова RT.
Пушилин заметил, что простой и понятный "нормандским форматом" обмен пленных не может дойти до логического завершения и, если бы всё пошло по сценарию Киева, были бы геноцид и концлагеря. Глава ДНР напомнил, что украинская сторона об этом говорила открыто.
"Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской народных республик не может без ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть", — добавил Пушилин.
В последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.
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