Пушилин: Политика Киева показывает, что ДНР и ЛНР будет ужасно плохо на Украине

Действия властей Киева указывают на то, что республикам Донбасса будет "ужасно плохо", если они вернутся в состав Украины. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Такими шагами Зеленский и его команда <...>, по сути, демонстрируют, что будет ужасно плохо, если ситуация как-то пойдёт по пути того, что мы будем вынуждены вернуться на Украину. Мы будем уничтожены", — приводит его слова RT.

Пушилин заметил, что простой и понятный "нормандским форматом" обмен пленных не может дойти до логического завершения и, если бы всё пошло по сценарию Киева, были бы геноцид и концлагеря. Глава ДНР напомнил, что украинская сторона об этом говорила открыто.

"Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской народных республик не может без ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть", — добавил Пушилин.