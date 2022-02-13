У защитника "Зенита" Ловрена выявили повреждение связок голеностопа

" По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни ", — говорится в сообщении.

Добавим, что уже на следующей неделе "Зенит" проведёт первый официальный матч 2022 года, в котором в рамках Лиги Европы встретится с испанским "Бетисом".