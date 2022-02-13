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У защитника "Зенита" Ловрена выявили повреждение связок голеностопа

В клубе не сообщили, когда футболист восстановится и сможет вернуться на поле.

13 февраля, 11:53

Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Медицинский штаб питерского "Зенита" определил характер травмы защитника Деяна Ловрена, сообщает пресс-служба клуба.

"По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

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Добавим, что уже на следующей неделе "Зенит" проведёт первый официальный матч 2022 года, в котором в рамках Лиги Европы встретится с испанским "Бетисом".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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