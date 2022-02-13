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Умерла советская актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая медвежонка Умку

Кроме известных мультперсонажей СССР она озвучивала детей из старых игровых фильмов. Их всегда дублировали профессиональные актрисы, отметил шеф-редактор "Союзмультфильма".

13 февраля, 12:05
<p>Маргарита Корабельникова. Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/196181/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kinopoisk.ru</a></p>

Маргарита Корабельникова. Фото © kinopoisk.ru

Актриса дубляжа Маргарита Корабельникова умерла в возрасте 90 лет. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков на своей странице в "Фейсбуке". Он уточнил, что артистки не стало ещё в декабре прошлого года.

"Вчера узнал, что ещё в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка. А ещё Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из "Незнайки", Вовка из "Блудного попугая" и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок", написал он.

Капков уточнил, что помимо медвежонка Умки, Пьеро из "Приключений Буратино" и Вовки из "Возвращения блудного попугая" голосом Корабельниковой также говорили мальчишки и девчонки из старых игровых фильмов, так как детей всегда дублировали профессиональные актрисы.

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"Маргарите Павловне было 90 лет, в последний раз она появилась на экране в 2008 году в нашем документальном сериале "Фабрика чудес", — поделился кинодеятель.

Ранее стало известно о смерти заболевшей ковидом звезды "Тихого Дона" Зинаиды Кириенко. Она снялась более чем в 30 фильмах и сериалах, среди её известных киноработ роль Ирины в "Судьбе человека", Ефросиньи Дерюгиной в "Судьбе" и Марьяны в "Казаках".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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